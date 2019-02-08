بالفيديو.. طيار يوثق مشهد مبهر لسحابة ركامية عند مغادرته مطار أبها
وثَّق طيار، سحابة ركامية ضخمة، صباح اليوم الجمعة، عند مغادرته مطار أبها.
والسحب الركامية، هي نوع من أنواع السحب التي تتميز بوجودها عند ارتفاعات منخفضة وذلك على شكل عنقودي متراكم.
كما أنها لا تسبب السحب الركامية هطولات مطرية في العادة، وغالباً ما تكون طلائع مكوّنة لأنواع أخرى من السحب مثل المزن الركامي، وذلك عند التأثر بعوامل طقس مثل عدم الثباتية والرطوبة وتفاوت درجات الحرارة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64723 ] نشر منذ 39 دقيقة
سبحان الله ,,
مسافر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 34 دقيقة
امسك الطاره الله يرحم والديك لايقفطك ساهر الجوي