بالفيديو.. طيار يوثق مشهد مبهر لسحابة ركامية عند مغادرته مطار أبها

أبها(صدى):

وثَّق طيار، سحابة ركامية ضخمة، صباح اليوم الجمعة، عند مغادرته مطار أبها.

والسحب الركامية، هي نوع من أنواع السحب التي تتميز بوجودها عند ارتفاعات منخفضة وذلك على شكل عنقودي متراكم.

كما أنها لا تسبب السحب الركامية هطولات مطرية في العادة، وغالباً ما تكون طلائع مكوّنة لأنواع أخرى من السحب مثل المزن الركامي، وذلك عند التأثر بعوامل طقس مثل عدم الثباتية والرطوبة وتفاوت درجات الحرارة.