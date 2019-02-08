أمطار رعدية على 7 مناطق في مواعيد مختلفة
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهات مبكرة على 7 مناطق، وهي ” المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية ” .
وجاء في وصف حالة الطقس ” استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ” .
وستبدأ حالة الطقس على المناطق المختلفة كالتالي:
الشرقية: تبدأ من 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى العاشرة مساء السبت.
مكة المكرمة: تبدأ من 12 ونصف بعد منتصف الليل، وحتى الخامسة مساء غد السبت.
المدينة المنورة: تبدأ من 12 منتصف الليل، وحتى الثامنة مساء غد السبت.
الرياض: تبدأ من 12 منتصف الليل، وحتى العاشرة مساء غد السبت.
الحدود الشمالية: تبدأ من الثالثة فجرًا وحتى 11 مساء غد السبت.
حائل: تبدأ من الثانية فجرًا وحتى الـ12 منتصف ليل غدًا.
القصيم: تبدأ من الثانية فجرًا وحتى العاشرة مساء غد السبت.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64723 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يجعلها امطار خير وبركه .. آمين ,,