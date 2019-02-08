أمطار رعدية على 7 مناطق في مواعيد مختلفة

الرياض(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهات مبكرة على 7 مناطق، وهي ” المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية ” .

وجاء في وصف حالة الطقس ” استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ” .

وستبدأ حالة الطقس على المناطق المختلفة كالتالي:

الشرقية: تبدأ من 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى العاشرة مساء السبت.

مكة المكرمة: تبدأ من 12 ونصف بعد منتصف الليل، وحتى الخامسة مساء غد السبت.

المدينة المنورة: تبدأ من 12 منتصف الليل، وحتى الثامنة مساء غد السبت.

الرياض: تبدأ من 12 منتصف الليل، وحتى العاشرة مساء غد السبت.

الحدود الشمالية: تبدأ من الثالثة فجرًا وحتى 11 مساء غد السبت.

حائل: تبدأ من الثانية فجرًا وحتى الـ12 منتصف ليل غدًا.

القصيم: تبدأ من الثانية فجرًا وحتى العاشرة مساء غد السبت.