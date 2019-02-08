مريض نفسي يشج رأس مواطن بساطور بتبوك

محمود البلوي(صدى):

شج مريض نفسي بتبوك، رأس مواطن بساطور حادة كان يحمله معه، أمس الخميس، أثناء ذهابه لصلاة العشاء.

وتفصيلًا، تفاجأ المواطن أثناء ذهابه لصلاة العشاء بوجود شخص يحمل بيده سلاحًا أبيض وقام بضربه وتهشيم زجاج سيارته، قبل أن يتدخل مجموعة من الأشخاص كانوا باتجاه المسجد، وتمكنوا من سحب الساطور من يده ونقل المصاب للمستشفى لإجراء الإسعافات الأولية.

وباشرت الجهات الأمنية الواقعة وسجل محضر بذلك، ووفقاً لسكان الحي فإن المعتل سبب ذعرا داخل الحي المكتظ بالسكان، وأنه يشكل خطراً على قاطنيه، ولفتوا إلى أن الساطور الذي كان معه يضع عليه في مكان قبضته أسلاكا، في إشارة منهم بأنه كان يستخدمها بشكل دائم.