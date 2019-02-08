مريض نفسي يشج رأس مواطن بساطور بتبوك
شج مريض نفسي بتبوك، رأس مواطن بساطور حادة كان يحمله معه، أمس الخميس، أثناء ذهابه لصلاة العشاء.
وتفصيلًا، تفاجأ المواطن أثناء ذهابه لصلاة العشاء بوجود شخص يحمل بيده سلاحًا أبيض وقام بضربه وتهشيم زجاج سيارته، قبل أن يتدخل مجموعة من الأشخاص كانوا باتجاه المسجد، وتمكنوا من سحب الساطور من يده ونقل المصاب للمستشفى لإجراء الإسعافات الأولية.
وباشرت الجهات الأمنية الواقعة وسجل محضر بذلك، ووفقاً لسكان الحي فإن المعتل سبب ذعرا داخل الحي المكتظ بالسكان، وأنه يشكل خطراً على قاطنيه، ولفتوا إلى أن الساطور الذي كان معه يضع عليه في مكان قبضته أسلاكا، في إشارة منهم بأنه كان يستخدمها بشكل دائم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43754 ] نشر منذ 1 ساعة
المريض النفسي أتركوه
روحو جيبو أبوه وأهله
هم الي يستحقون العقاب😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64723 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, هذا مفروض مايتركونه اهله فالت باالشوارع ، يودونه مصحه نفسيه ,,