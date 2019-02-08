بالفيديو.. عملية إنقاذ مجموعة من الأشخاص احتجزهم السيل في العلا

نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لـ ” طقس العرب-السعودية “، مقطع فيديو، يظهر عملية إنقاذ مجموعة من الأشخاص احتجزهم السيل في العلا.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، قد أصدرت تنبيهاً متقدماً يفيد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة المدينة المنورة.

كما وجه محافظ العلا، مبارك المورقي، بنقل العائلات والأسر المتضررة من مبانيهم إلى شقق مفروشة، وتأمين كافة متطلباتهم.

وجاء ذلك بعد جولة ميدانية على القرى التي شهدت هطول كمية كبيرة من الأمطار، حيث شهدت محافظة العلا اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة شملت العلا والقرى والهجر والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب، بينها أودية لم تجري بها المياه منذ سنوات.

وأسفرت الأمطار المنهمرة بغزارة عن بعض التلفيات والخسائر المادية الطفيفة، كتضرر بعض السيارات والمنازل، واستنفرت كافة فرق وآليات الدفاع المدني، وتواجدت فرق الإنقاذ على حواف الأودية والشعاب الكبيرة، وقامت بتوعية المتنزهين بخطورة الطرق المحاذية للأودية.