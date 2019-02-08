بالفيديو.. المطلق: أخبار الأحياء تصل إلى الأموات

علي القحطاني(صدى):

أكد الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، أن أخبار الأحياء تصل إلى الأموات، داعيًا ذوي المتوفين بالصبر والاحتساب ونقل الأخبار الطيبة لهم.

ووجهت فتاة سؤالًا إلى ” المطلق ” على برنامج فتاوى، موضحة أن والدها توفي قبل 7 أشهر وحزنها عليه يتجدّد كل دقيقة مضيفة: ” هل دموعي تؤذيه؟ لأنها غصب عني فقد اشتقت له حيل ” .

وردَّ المطلق: ” يا بنتي والدك الآن عندما تُنقل له الأخبار بأنك لا تزالين تبكين الآن هل ذلك سيسره؟ والله ما يسره ” ، مضيفاً: ” والدك الآن يسره إذا قيل له تدعو لك وتراها صابرة ومحتسبة ومطيعة لله تعالى هذا الذي يسعد به الوالد ” .

وتابع: ” لأن مثل ما ورد في بعض الأحاديث أن أخبار الأحياء ترد إلى الأموات، فلا تُردين إلى والدك خبراً يؤذيه، أنت انقلي إليه الدعاء والاستغفار وصلة الرحم والإحسان إلى أخواتك وإخوانك وأن يسمع عنكم الأخبار الطّيبة، هذا الذي سيسعده ويسره عندما يسمعه في حياة البرزخ ” .