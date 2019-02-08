بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن المرأة المعتدى عليها في مدخل بمنزل بمكة

نايف السالم(صدى):

انتشر، أمس الخميس، مقطع فيديو يظهر اعتداء رجل على امرأة في مدخل عمارة بمكة المكرمة، فيما تم القبض على المعتدي بعدها بساعات.

وكشفت مصادر لبرناج ” ياهلا ” ، أن المرأة تحمل جنسية عربية وتبلغ من العمر 20 عامًا، وهي زوجة المعتدي، فيما أكدت المصادر أنها تعاني من حالة نفسية مضطربة، والجيران هم من أبلغوا عن الحالة.

وكان مقطع الفيديو، قد أظهر الرجل وهو يعتدي على السيدة ويجبرها على دخول المنزل بعد أن اعتدى عليها بالضرب وعنفها؛ ليأمر أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بسرعة إلقاء القبض على الرجل.

تفاصيل حصرية حول واقعة الاعتداء على امرأة في مكة، والقبض على الرجل المعتدي#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/k4seNmj210 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 8, 2019

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