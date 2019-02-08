بالفيديو.. اقتحام سيارة تقودها امرأة لمطعم وتدهس 5 أشخاص

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، وثقته كاميرا مراقبة في أحد المطاعم بالولايات المتحدة الأمريكية، سيارة دهست 5 من العاملين به، ما تعرضوا لإصابات خطيرة.

وأوضح المقطع لحظة اقتحام السيارة المطعم، ودهس 5 عاملين، حيث تمكن المسعفون من نقل الـ 5 مصابين بالإضافة لقائدة السيارة إلى المستشفى، وقال شهود العيان إن السيدة المسنة كانت تقود سيارة من نوع “ ساتورن إيون ” موديل 2007، وفقدت السيطرة على عجلة القيادة وأقتحمت المطعم.

وتفصيلًا، كانت المسنة تقود سيارتها على يسار الطريق، إلا أن سيارة أخرى كانت تغادر موقف السيارات ظهرت أمامها، ما أفقدها السيطرة، فارتطمت بسيارة ثالثة كانت متوقفة، واستمرت بالسير حتى ارتطمت بواجهة المطعم، وأصابة العاملين بالمطعم.