الجبير: لا يمكن التعليق على تقرير نيويورك تايمز عن خاشقجي

نايف السالم(صدى):

خرج عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تصريح له بشأن تقرير نيويورك تايمز عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال ” الجبير ” : ” لا يمكن التعليق على تقرير نيويورك تايمز بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لاستناده إلى مصادر مجهولة ” ، مضيفًا : ” القضاء السعودي ملتزم بمحاسبة المتورطين في قتل خاشقجي ” .

وأكد أن ” محاولة الربط بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقضية خاشقجي لا أساس لها وسنحاسب المتورطين بمقتله ” .

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