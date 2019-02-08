فتاة تقفز من السطح عارية للهروب من مغتصبيها

مليكة فؤاد(صدى):

ألقت الجهات الأمنية بالمغرب، القبض على 3 أشخاص بينهم قاصريْن؛ بتهمة الاحتجاز والاغتصاب الجماعي مع هتك العرض بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض.

وتفصيلًا، عثرت الجهات الأمنية في مدينة العيون المغربية، على فتاة بأحد الشوارع وهي شبه عارية، لتنتقل على الفور إلى الشارع المذكور، إذ تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت التحريات، أن شخصين قاما بنقلها على متن سيارة “ كوير ” إلى أحد المنازل تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ليتم اغتصابها هناك برفقة 3 أشخاص آخرين، ثم تمكنت من الهرب والقفز من السطح أثناء نومهم.

وأوقفت الجهات الأمنية، 3 مشتبه بهم في مكان الحادثة، وضبط أربعة سكاكين وخمسة هواتف نقالة إثنين منها يخصان الضحية، وكذا كمية من القنب الهندي.