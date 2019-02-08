حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على مناطق المملكة.

ويتوقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ” حائل، القصيم، المدينة المنورة، جنوب الحديد الشمالية، شمال وغرب الرياض، شمال وغرب الشرقية ” .

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل، الحدود الشمالية.