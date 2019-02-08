مصمم أزياء يلجأ للقضاء ليجد نفسه متهمًا بالسب والاختلاس!

المنامة(صدى):

اضطر مصمم أزياء بحريني شهير، للجوء إلى مركز الشرطة لإجبار سيدة على استلام فستان كان قد صمَّمه لها، إلا أن الأمر انقلب عليه واتهمته هي بالتشهير والسب والاختلاس.

وتفصيلًا، رفضت السيدة استلام الفستان المصمم لها ما دفع المصمم إلى إرساله بطرد بريدي، لكنها أعادته إليه مرة أخرى، فتوجه إلى مركز الشرطة إلا أن المركز رفض.

وكانت السيدة قد طلبت منه الفستان لحضور أحد الأعراس، ورفضت استلامه بدعوى اختلافه عن التصميم الذي طلبته منه، وطالبته بإعادة الأموال التي دفعتها وقطعة القماش التي سلمتها له، وعندما رفض تقدمت ببلاغ اتهمته فيه بالاختلاس والسب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرَّأت المحكمة، المصمم البحريني؛ لكونه لم يتطرق لاسمها على مواقع التواصل الاجتماع، كما أن عباراته لم تحمل مضمون السب والقذف.