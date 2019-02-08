بالصور.. حريق في ناد شهير يتسبب في مقتل 10 لاعبين

ماجد محمد(صدى):

شهدت العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، اليوم الجمعة، اندلاع حري في مركز تدريب تابع لنادي كرة قدم، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص.

واندلع الحريق،بداخل مركز نينهو دو أوروبو في نادي ” فلامنجو ” لكرة القدم، والذي تم إجراء توسعة له قبل شهرين فقط، فيما قيل أن الـ 10 أشخاص الذين قضوا هم لاعبين ناشئين.

يذكر أن ” فلامنجو ” واحد من أكبر النوادي في البرازيل وأكثرها شهرة، إذ قال رجل إطفاء : ” كان الأطفال من فريق فلامنجو للناشئين نائمين في هذا الوقت ” .