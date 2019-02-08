جميعهن قبل الإسلام.. 3 نساء كسون الكعبة على مر التاريخ

نايف السالم(صدى):

كان العرب قبل الإسلام، يعظمون الكعبة المشرفة؛ إذ كانوا يتسابقون على كسوتها كأحد مظاهر التبجيل والتعظيم لها.

ولما كانت الكسوة مقتصرة على المقتدر ومن يملك المال من الرجال، لم يُذكر في كتب السير إلا ثلاث نساء كسون الكعبة لوحدهن، وهن كالآتي:

1- النوار بنت مالك، وهي أم زيد بن ثابت الصحابي وقد قالت: ” رأيت على الكعبة قبل أن ألد زيد بن ثابت وأنا به نسوء -وهي حامل به- ما طرف خز خضراء وصفراء وكرارا وأكسية من أكسية الأعراب وشقاق شعر ” .

2- قال عمر بن الحكم: ” نذرت أمي بدنة تنحرها عن البيت، وجللتها شقتين من شعر ووبر فنحرت البدنة وسترت الكعبة بالشقتين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يهاجر يوم ذاك ” ، وعدّها المؤرخون كسوة.

3- نتيلة بنت جناب أم العباس بن عبدالمطلب، وهي أول عربية كست البيت الحرام بالديباج والحرير وأصناف الكسوة المختلفة، وتعتبر المرأة الوحيدة التي كست الكعبة كاملة وغطتها، نتيجة نذرها الكبير إذ أنها عندما أنجبت العباس بن عبدالمطلب وشب قليلاً، ضاع وفقدته وهو دون سن التمييز، فنذرت إن هي وجدته أن تكسو الكعبة فوجدته ففعلت نذرها.

وكانت نتيلة آخر امرأة كست الكعبة قبل نحو 1500 عام، بعد أن سيطرة قريش على مكة وما حولها في شرف لم تنازعه العرب قبيلة قريش وقد سادت بهذا الشرف.