بالصور.. شواطئ جازان تمنع السباحة بعد ارتفاع الأمواج.. وتوجه نصائح للمتنزهين 

تركي السالم(صدى):

شهدت شواطئ جازان ارتفاع في الأمواج بشكل لافت للنظر بسبب سرعة الرياح فجرا، مما أسفر عن منع السباحة، وتوقف عدد من المراكب من الإبحار.

وامتلأت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد على الشواطئ.

ودعت مديرية حرس الحدود، المتنزهين إلى ضرورة الحرص واليقظة عند ارتياد الشواطئ، وعدم السباحة إلا في المواقع المسموح بها.

وشددت على ضرورة الاتصال على هاتف عمليات حرس الحدود (994) عند حدوث أي طارئ لتقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.