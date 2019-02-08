بالصور.. انطلاق ” بي ام دبليو M3 2020 ” كسيارة رياضية بامتياز

أميرة خالد(صدى):

سيارة رياضية خالصة لترضي عشاق االسعة والأداء القوي ، هذا ما ستقدمه بي ام دبليو في نسخة خاصة من سيارتها القادم M3 2020.

حيث ظهرت سيارة ام 3 من موديل 2020 .مؤخراً في مجموغة من الصور التجسسية والتي تم التقاطها في مدينة ميونيخ ، وفيما تعرض الصور نموذجاً أولياً تحت أغطية التمويه ، ولكن يبدو أننا نقترب من الكشف عن السيارة لأن الشركة أزالت بعض الأغطية مقارنة بصور تجسسية سابقة لتبدو السيارة شبيهة بشقيقتها الأكبر M5.

وما زالت مقدمة السيارة مغطاة ولكنها زودت كما يبدو بمصابيح أمامية جاهزة، وللمرة الأولى يمكننا مشاهدة الأضواء الخلفية أيضاً، ونشاهد في الخلف نظام العادم والفوهات ولكن دون أي مشتت هواء وهو أمر مستبعد في الحقيقة في سيارة رياضية ، ما يعني أن عملية تصميم الواجهة الخلفية لم تكتمل حتى الآن.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تعلن عن أي أرقام رسمية تتعلق باداء المحرك ، إلا ان بعض التقارير أشارت إلى أن سيارة بي ام دبليو M3 الجديدة من موديل 2020 ستتمتع بقوة 480 حصلن يولدها محرك ساداسي الاسطوانات سعة 3 لترات مزود بشاحن تيربو ثنائي ، وبالطبع ستنقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر قير اوتوماتيكي من 8 سرعات ، كما ستتوفر نسخة xDrive تعمل بنظام الدفع الرباعي للعجلات .

ومن المتوقع كذلك أن تكون ام 3 موديل 2020 أخف وزناً من السابق ، على لرغم من أنها ستكون أكبر حجماً كما يظهر!.

وإن صحت هذه التوقعات حول أداء سيارة بي ام دليو الجديدة ، فستكون سيارة رياضية سريعة جداً ، على الرغم من أن البعض قد لا يجد نظام الدفع الكلي والقير الأوتوماتيكي ملائماً تماماً لهوية M3 باعتبارها سيارة رياضية !.

ولكن ووفقاً لعدة مواقع إلكترونية – وهو ما يهمنا في الحقيقة – فإن الشركة البافارية ستوفر كذلك نسخة تحمل اسم Pure مخصصة لمحبي القيادة السريعة الرياضية ، حيث ستحصل هذه النسخة على قير يدوي من 6 سرعات وستعمل بنظام الدفع الخلفي كما يحب هواة الدريفت والقيادة الاستعراضية ، ولكن مع قدرة حصانية أقل لن تتجاوز 460 حصان .

معلومة أخيرة عزيزي القارئ نشاركها معك اليوم عن سيارة بي ام دبليو M3 2020 …

فكما ذكرنا سابقاً يبدو أن الكشف عن السيارة بات قريباً ، والآن تقول بعض المصادر أن شركة بي ام دبليو تستعد للكشف عن السيارة بالفعل في شهر سبتمبر القادم خلال فعاليات معرض فرانكفورت للسيارات .