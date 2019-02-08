جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بشروط 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك فيصل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء على اسم “معيد ومحاضر”، في كل من كلية الهندسة، وكلية الآداب (قسم السياحة والضيافة).

ولفتت إلى شروط الوظائف ومنها:أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، الحصول على 75% كحد أدنى من اختبار القدرات العامة للجامعيين ولن يتم النظر في الطلبات التي لم ترفق نتيجة هذا الاختبار قبل موعد إغلاق التقديم، أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس/الماجستير من جامعة سعودية أو أخرى معترف بها، ألا يزيد عمر المتقدم عند التقديم على (30) لوظيفة معيد، وعلى (35) لوظيفة محاضر، ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب،أن تكون الدراسة لجميع المؤهلات الجامعية بالانتظام الكلي، أن يكون حاصلاً في شهادة البكالوريوس/ الماجستير على تقدير لا يقل عن جيد جداً.

وأكدت الجامعة على ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم وترفع مع المستندات، إضافة لأن تكون شهادة البكالوريوس في نفس التخصص المطلوب، مطالبة المتقدمين على وظيفة محاضر يجب أن يكون مؤهل الماجستير امتدادًا لتخصص البكالوريوس، وأن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً، واجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

وطالبت الجامعة من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفا واحدا بصيغة (pdf)، ويشمل المستندات والمرفقات التالية: سيرة ذاتية للمتقدم، وصورة من شهادة البكالوريوس والسجل الأكاديمي (للمتقدم لوظيفة معيد)، وصورة من شهادة البكالوريوس والسجل الأكاديمي وكذلك صورة من شهادة الماجستير والسجل الأكاديمي (للمتقدم لوظيفة محاضر)، صورة من درجة اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس)، وصورة من توصية أكاديمية لاثنين من أساتذة المتقدم، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة، وصورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت)، وصورة من معادلة المؤهل لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.

وأبانت الجامعة أنه سيتم استقبال تقديم الطلبات إلكترونياً من يوم الأحد بتاريخ 5/ 6/ 1440هـ الموافق 10/ 2/ 2019م وسينتهي يوم السبت بتاريخ 11/ 6/ 1440هـ الموافق 16/ 2/ 2019م، علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل التخصصات المطلوبة، الدخول على الرابط التالي هنـــا .