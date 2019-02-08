فنان شهير يروي تفاصيل مثيرة حول زواجه السري من منة فضالي 

القاهرة(صدى):

خرج الملحن المصري محمد ضياء الدين، عن صمته ليفاجئ محبيه بتفاصيل مثيرة حول زواجه بشكل سري في العام 2008 من الممثلة المصرية منة فضالي.

وأوضح ضياء الدين هذا الأمر بشكل قاطع، مبينا أن مدة الزواج لم تتعدَ العام.

وكذب الشائعات التي أطلقتها فضالي بأنها انفصلت عن زوجها، دون أن تذكر اسمه، لأنه كان يتعمد ضربها وتعنيفها باستمرار، موضحا أن لديه إثباتات لما يقول من خلال الكثير من المحادثات التي جرت بينهما.

ولفت إلى أنه تزوّج من فضالي بموجب عقد و2 شهود، لأنه يرفض أي علاقة محرمة وخارج إطار الزواج الشرعي، مؤكدا أنه إنفصل عنها بسبب عدم قدرته على التعايش مع شخصيتها.

ومن جانبها تجاهلت فضالي هذه التعليقات، واكتفت بتشر مجموعة جديدة من صورها وعلقت عليها بالقول: “ سعادتك في يد الله لا يوجد أي صديق يمكن أن يأخذها ولا أي حبيب يمكنه أن يمزقها أو يتحكم بها، أنت لن تخلق من أجلهم ” ، الأمر الذي اعتبره العديد من متابعيها على انه ردّ غير مباشر لطليقها.