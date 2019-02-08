تدمير قافلة ذخائر وأسلحة تابعة للحوثيين في محافظة حجة

فهمي محمد(صدى):

تمكن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الجمعة، من تدمير قافلة ذخائر وأسلحة لميليشيات الحوثي الإيرانية شرق العبيسة بمحافظة حجة، كما استهدف بغارات جوية مواقع الحوثيين في مديرية كشر بمحافظة حجة.

وأوضح التحالف العربي أنه استهدف نقطة عسكرية للميليشيات الحوثية شرق العبيسة، فيما كان قد أطلق، أمس الخميس، غارات على مواقع وتحركات للحوثيين، في محافظتي صعدة والجوف شمال اليمن، وفي مديرية المتون بمحافظة الجوف؛ ما أدى إلى مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا.

ومن جانبها، أكدت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيات الحوثية في جبال الشعير بمديرية كتاف والبقع شمال صعدة، وتم تدمير عدد من العربات العسكرية وقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات؛ بينما كشف الجيش الوطني اليمني أن قواته في مديرية نهم قرب صنعاء، قصفت بسلاح المدفعية مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في منطقتي نبقان وقرن الذياب في حريب نهم شرق المديرية.