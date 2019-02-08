بالفيديو.. أطفال يسيرون بما يشبه القارب في ينبع بعد الأمطار

علي القحطاني(صدى):

هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، اليوم الجمعة، على محافظة ينبع؛ فيما تركزت بداية الأمطار على شمال المحافظة وامتدت إلى بعض مراكز المحافظة والهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية ومركز ينبع النخل.

وفي السياق نفسه، أظهر مقطع فيديو طفلان وهما يتجولان بقطعة خشب تشبه القارب في شوارع ينبع بعد الأمطار الغزيرة التي ملأتها وجعلتها تبدو كالبحر.