لحملة الثانوية والدبلوم.. وظائف شاغرة للجنسين بشركة إيلاف

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة مجموعة إيلاف المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء،من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الرياض، ومكة المكرمة، وجدة .

وأوضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي :

1- مسؤول مبيعات أول ” للرجال ” فرع الرياض .

2- موظف خدمة عملاء ” عدد وظيفتين للرجال ” فرع مكة المكرمة .

. 3- موظف علاقات النزلاء ” للمواطنات ” فرع جدة

. 4- موظفة الحجوزات للمواطنات فرع جدة .

. 5- وكيل مركز خدمة الضيوف للمواطنات فرع جدة

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مايو 2019م على الرابط التالي: هنا