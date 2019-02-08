مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأوضح المستشفى أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: استشاري نفساني- مركز تطوير الطفل المتميز، وأخصائي ثالث التمريض المعلوماتية، وناسخ طبي أول، ومدير الشؤون القانونية.

وأشارت إدارة المستشفى، إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 فبراير 2019م، عبر الرابط الإلكتروني التالي هنــــا .