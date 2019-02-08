بالفيديو.. ” جستنيه ” يعتذر بسبب سوء فهم تصريح تركي آل الشيخ

نواف السالم(صدى):

قدم الناقد الرياضي عدنان جستنيه، اليوم الجمعة، اعتذاره بعد سوء فهمه لتصريحات المستشار تركي آل الشيخ واتهامه لعضو في لجنة الانضباط والأخلاق، بأنه قام بتضليل معلومات خاطئة لصالح فريق الهلال، مما أدى إلى تعليق عقوبة الإيقاف الموقعة بحق ساندرو سانتوس لاعب الفتح العام الماضي.

وأوضح ” جستنيه ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” بعد اطلاعي على مقطع الفيديو المنشور من قبل أحد المغردين وماجاء على لسان معالي تركي آل الشيخ من معلومة تخص خطأ وقع فيه المترجم، يبدو أنني وقعت في سوء فهم لتصريح لمعاليه نظراً لطرحه منذ فترة، ولهذا أعتذر عن الخطأ الذي وقعت فيه عن غير قصد لكل من ساءته تغريدتي ” .

وأضاف الناقد الرياضي الشهير: ” الاعتراف بالحق فضيلة والإنسان بشر معرض للوقوع في خطأ غير مقصود بأي حال، وعندي من الشجاعة الأدبية بالاعتراف به والتراجع عنه، ولا يعدهذا الإجراء عيبا إنما العيب كل العيب الاستمرار والإصرار على الخطأ دون إصلاحه والاعتذار، بعدما تأكدت عبر هذا الفيديو أني مخطيء ” .

وكانت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية قد سبق ونشرت تصريحات الكاتب عدنان جستنيه، وكذلك الفيديو الذي استند عليه في تصحيح معلومته ليعتذر عن سوء فهمه لتصريحات تركي آل الشيخ.

اقرأ أيضًا: