جريمة مروعة لفتاة قتلت طفليها لتتخلص من ” الفضيحة “

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاة في محافظة الإسكندرية المصرية، على التخلص من طفليها بإلقائهما من أعلى عقار لتنجو من الفضيحة بعد أغراها أحد الشباب باسم الحب ومارس معها الرذيلة في منزل والدها.

وكانت الفتاة التي تبلغ من العمر 19 عامًا على علاقة عاطفية بأحد الشباب الذي وعدها بالزواج، وذات يوم مرض والدها وذهب برفقة والدتها إلى المستشفى؛ لتخبر الشاب بذلك فاستغل غيابهما عن المنزل ليذهب إليها وسقطت فى بئر الرذيلة بعد أن أوهمها بالزواج.

شعر الشاب أنه حصل على ما يريده من الفتاه، فلم يعد يحبها مثلما كان، بل واعتاد الغياب عنها وإهمالها أياماً طويلة، وعقب ذلك فوجئت الفتاة بجنين يتحرك داخل أحشائها، وكانت الصاعقة الكبرى عندما توجهت إلى الطبيبة وأخبرتها بأنها حامل.

قامت بالاتصال بالشاب وأخبرته ولكن للأسف فوجئت بقناع حبيبها يتساقط ويظهر على حقيقته، وعندما حاولت معرفة أسباب هجره لها وبعده عنها كان لا يجيبها؛ وغاب عنها وبدأت أعراض الحمل تظهر أكثر فتركت المنزل واختبأت لدى إحدى صديقاتها حتى وضعت طفليها وتخلصت منهما بإلقائهما منور العقار ليسقط الطفلان جثتين هامدتين وفرت هاربة.

عادت الفتاة إلى سرتها وأخبرتهم بقصة وهمية بقيام مجهولين باختطافها أثناء خروجها من المنزل، ولكن لم يمر غير ساعات وتنكشف حقيقتها ليتم القبض عليها واعترفت بحكايتها القاسية والتي تعتبر فيها أنها وطفليها ضحية لنصاب لا يملك نخوة أو شهامة.