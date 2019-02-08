بدرية أحمد تكشف عن السبب الحقيقي لخلعها الحجاب 

أبوظبي(صدى):

كشفت الفنانة الإماراتية، بدرية أحمد، عن السّبب الحقيقيّ، الذي دفعها لخلع الحجاب، هو تعرّضها لحرب كبيرة في الوسط الفنيّ، وعدم إسناد أيّ دور إليها بعد ارتدائها له، ما تسبب في تزايد الديون المتراكمة عليها، نظرًا لتوقفّها عن السداد.

ودخلت بدرية في نوبة بكاء، عبر مقطع فيديو: ” حاربوني حتى في حجابي.. يا أخي كرهتوني في كل شي.. كرهتوني في حجابي وحياتي حتى في عيالي.. شليتوا الأدوار مني والشغل مني عشان الحجاب ” .

ولفتت أحمد: ” أنا مو اعتزلت.. لا تسألوني مرة ثانية ليش ما تمثلين اسألوهم هم ليش خايفين من بدرية أحمد أنها تمثل.. أنا انظلمت فنيًا وأبي أخد حقي ” .

وأبانت: ” أنا متهمة بـ5 قضايا مالية، أنا ما تهمني هالقضايا.. بس كيف أسوي إقامة حق عيالي وأنا عندي كل هالقضايا.. قبل ماتكلمت ليش ماتكلمت عشان كان عندي أعمال ومن خلال هذه الأعمال أسدد ديوني ” .

وتابعت: ” أنا مديونة بملغ 400 أو 500 ألف والله ما أعرف.. بس أنا أعرف إني مطلوبة.. كيف ممكن أسدد كل هالديون إذا أنا ما اشتغلت ” .