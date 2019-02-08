بيان شديد اللهجة من الفنانة شهيرة بشأن أزمة خلع الحجاب

القاهرة(صدى):

صدر بيان شديد اللهجة من الفنانة شهيرة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” بعد ظهورها بصحبة الفنانة سهير رمزي بدون حجاب ” كنا في القاعة ولا يوجد بها رجلا واحدا، وظهور هاني البحيري كان سببه مجيئه للقاعة لشراء ملابس للتبرع بدخلها لصالح مستشفى أبو الريش ” .

وأضافت شهيرة: ” كنت أرى أن السيدة عندما تكبر من الممكن أن تتخفف في ملابسها نظرا للآية التي في سورة النور عن القواعد من النساء الذين كبر عمرهن، فلا يطمعن في الزواج والأنجاب، وأنه لا حرج عليهن أن يضعن ثيابهن العادية بدون تبرج ” .

وأوضحت شهيرة: ” ذهبنا فيه أنا وصديقتي سهير رمزي إلى يوم خيري لصالح مستشفى أبو الريش وغيرها وتشرف على هذا اليوم نساء مصريات وعربيات ودخلنا القاعة وليس بها رجل واحد وكنا نعرف هذا ولذلك تخففنا من غطاء الرأس مع الالتزام بالحشمة المطلوبة وأخذنا صور مع بعض إلي أن ظهر هاني البحيري مصمم الأزياء ” .

وتابع: ” جاء ليشتري ملابس للتبرع بدخلها للمستشفى واخذ معنا صوره للذكرى وكنت أرى أن السيدة عندما تكبر من الممكن أن تتخفف في ملابسها نظرا للآية التي في سورة النور عن القواعد من النساء الذي كبر سنهم فلا يطمعون في الزواج والإنجاب فلا حرج عليهن أن يضعن ثيابهن اللي هي الثياب العادية بدون تبرج والمقصود عدم كشف جزء من جسد المرأة وخلافه وفي آخر الآية بالرغم أن الله أعطاها حق التخفف (يقول رب العزة وإن يستعففن خير لهن) وأنا كنت دائما أحب نهاية هذه الآية ولهذا قررت أن أكون في (زمرة من يستعففن) فأنا منهم ولم لا، وأرجع للبس غطاء الرأس الذي ليس له شكل معين في الإسلام أصدقائي الأعزاء لا تظنون أنني تراجعت خوفا من الهجوم المبالغ فيه فهو كان من تركيبات وشخصيات مختلفة وغريبة عن الدين ولكن داخلين للشتيمة والافتراءات والهجوم قد حدث وانتهينا ولكن من منا لم يتعرض للهجوم في حياته من أول الرسول صل الله عليه وسلم إلي ولي الأمر وراعي البلاد ” .