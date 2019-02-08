” نزاهة ” : 4 جهات تراقب التعاقدات الحكومية مع مشاهير التواصل

عادل الحربي(صدى):

أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” أن هناك أربع جهات تراقب تعاقدات الجهات الحكومية مع مشاهير مواقع الإتصال فيما يخص الترويج لبعض الأنشطة والخدمات.

وقالت الوزارة أن هناك ضوابط أخلاقية وإدارية ومالية وجنائية تراقبها وزارة الإعلام وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق بالإضافة إلى ” نزاهة ” ، وذلك لضمان المحتوى الأخلاقى والإداري وعدم وجود شبهة فساد مالي.

كما أكدت ” نزاهة ” أن هناك رقابة داخلية على الآداء التزامن مع رقابة خارجية لضمان حسن التطبيق وإتخاذ إجراءات عاجلة ضد المخالفات.