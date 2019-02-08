بالفيديو.. فهد يهاجم غرير عسل فحدثت المفاجأة

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مواجهة مباشرة بين فهد وغرير عسل، انتهت بشكل غير متوقع؛ حيث هاجم الفهد صغير غرير العسل بينما كان وحيدا، لكن مع عودة الأم إلى المكان، تغيرت الصورة بسرعة كبيرة.

وهرعت الأم لحظة رؤيتها الفهد وهو يهاجم صغيرها وهاجمته بسرعة كبيرة، ما سبب مفاجأة غير متوقعة للفهد الذي لاذ بالفرار، في حين طاردته الأم بضعة أمتار حتى أبعدته مسافة آمنة عن صغيرها، وكان ذلك في محمية طبيعية في جنوب إفريقيا.