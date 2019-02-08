الشوفان والعسل أفضل سنفرة لتنعيم الجسم

أميرة خالد(صدى):

تهتم بعض الفتيات بالعناية الفائقة ببشرة الجسم، ما يجعلها ناعمة وملساء باستمرار، وهذا يلزمهن بالترطيب الدائم لها وعمل أقنعة السنفرة التي تزيل خلايا الجلد الميتة.

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لسنفرة الجسم وتنعيمه.

المكونات:

– شوفان مطحون

– خميرة

– ترمس مطحون

– عسل

– القليل من اللبن الحليب

– القليل من زيت الزيتون

الطريقة:

نخلط العسل مع الخميرة جيدا، ثم نضيف لهم باقى المكونات ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط سهل الفرد، بعدها يتم الاستحمام بماء دافئ .

ثم نضع القناع على الجسم المبلل بشكل طولى من أسفل لأعلى، ونترك القناع على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم الاستحمام مرة أخرى بالماء فقط مع فرك القناع على البشرة في حركات دائرية أسفل المياه، ونكرر هذا القناع مرة أسبوعيا للحفاظ على نعومة بشرة الجسم.