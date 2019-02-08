” شجون الهاجري ” .. عاشت في دار أيتام حتى تبنتها أسرة كويتية

خالد الظفيري(صدى):

عاشت الفنانة والإعلامية الكويتية شجون الهاجري، حياة صعبة حيث أنها من مواليد فبراير 1988، وبدأت العمل في الفن منذ أن كانت تبلغ 6 سنوات من خلال تقديم البرامج التليفزيونية، وكانت بدايتها الفعلية عام 2002 في مسلسل ” ثمن عمري ” .

كانت شجون تعيش في دار رعاية الأيتام؛ حتى تبنتها أسرة كويتية وعاشت معهم حتى بلغت 13 عامًا ثم عادت لدار الأيتام مرة أخرى؛ فيما تمت خطبتها لمدير أعمالها أحمد البريكي والذي انفصلت عنه بعد علمها بزواجه بأخرى دون علمها.

وعادت له شجون الهاجري بعدها بعام تقريبًا وتم عقد قرانهما في دبي ولكنهما انفصلا مجددًا؛ بينما قالت في أحد اللقاءات التليفزيونية أنها نادمة بعد هذا الزواج لأنها تسرعت في الأمر ولم تسمع نصيحة المقربين منها.