والدة رونالدو تصدم متابعيها بخبر محزن عقب عيد ميلاد ابنها 

نواف السالم(صدى):

قالت دولوريس أفييرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، إنها تكافح من أجل حياتها بعد مأساة تجدد معاناتها من سرطان الثدي.

وتحدثت أفييرو عن مرضها خلال مقابلة أجرتها مع محطة برتغالية، وذلك قبيل ساعات قليلة من سفرها إلى إيطاليا، للاحتفال بعيد ميلاد نجلها كريستيانو، الذي أطفأ في الخامس من الشهر الحالي عامه الـ34.

ولفتت: ” أجريت لي عملية جراحية على ثدي آخر في مدريد، وأخضع حاليا للعلاج الإشعاعي، وأنا الآن أكافح من أجل حياتي “.