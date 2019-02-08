مدرب فولهام: نحتاج إلى جنود لتفادي الهبوط

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب فولهام، كلاوديو رانييري، اليوم الجمعة، إن فريقه بحاجة إلى ” جنود ” لمساعدته في تفادي الهبوط بعد موسم واحد من عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح: ” نعلم موقفنا وأنه صعب جداً، وأننا بحاجة إلى جنود لنقاتل حتى النهاية، نحن على للقتال، يجب علي تحفيز اللاعبين ونقل شعوري الإيجابي إليهم، اللعب على أرضنا أفضل من خارج ملعبنا، ومن المهم أن نحصل على نقاط ضد هذا الفريق ” .

وأضاف: ” الفرق الكبيرة معتادة على خوض كل مباراة على حدة، أعتقد أن يونايتد سيكون مركزا السبت قبل التفكير في باريس سان جيرمان، إنه يملك العديد من اللاعبين الرائعين، يجب علينا التركيز وأن نكون أقوياء ونظهر شخصيتنا خلال المباراة ” .