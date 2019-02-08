5 تحديات تواجهك في مشوار الأمومة.. تعرفي عليها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء في العلاقات الاسرية ، أن الأمومة طريق طويل من المعاناة والنضال، ورغم كل جهودك، فإن هناك أمور شائعة تعاني منها الأمهات، تُعد بمثابة تحدّيات مشتركة تواجه جميع الأمهات خلال مشوار أمومتهن .

ومن أبرز هذه التحديات :

1- الخوف

عندما تعانين من الخوف، فإنكِ غالباً ما تفكرين في أسوأ التوقعات. وأفضل طريقة لمكافحة الخوف في أمومتك هو التخلص من التوقعات، والنظر إلى الواقع كما هو، خذي خطوة إلى الوراء في أفكارك، وانظري لما هو واقع بالفعل، وركزي على الحاضر فقط.

2- الغضب

إن كنتِ في مزاج سيئ، فقد تصرخين بغضب أو تتصرفين بعصبية، وهذا يشعرك بالندم لاحقاً، أنتِ بحاجة إلى السيطرة على غضبك، فهو في النهاية مجرّد طفل.

3- الشك

هذا الشك المستمر يؤثر سلباً على أسرتك، إذ يدفع أبناءك نحو الشك في أفكارهم، وبالتالي يفقدهم الثقة بالنفس، عليكِ التأنّي والتفكر جيداً قبل اتخاذ قراراتك، ثم لا تسمحي للشك بالتسلل إلى عقلك، ما دمتِ قد فكّرتِ جيداً من قبل.

4- السيطرة

المبالغة في السيطرة على الطفل تسبب له أضراراً على المدى البعيد، فيصبح غير قادر على مواجهة المجتمع فيما بعد، عليكِ التخلّي عن جزء من سلطاتك ومحاولة السيطرة على طفلك، وامنحيه فرصة التجربة واكتشاف الأشياء بنفسه، واسمحي له بنسبة من الخطأ للتعلم.

5- التوقعات العالية

كل أم تريد أن يكون طفلها ناجحاً، ولكن التوقعات التي تكون أعلى من مستوى الطفل تشكّل ضغطاً عليه. لذلك احرصي على أن تكون توقعاتك واقعية ومنطقية، وقابلة للتحقق.