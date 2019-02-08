بالفيديو.. طليق نادين الراسي يتحدث عن أسرار حياتهما لأول مرة

بيروت(صدى):

كشف طليق النجمة اللبنانية نادين الراسي، ووالد ابنها الأكبر مارك، عن بعض أسرار حياتهما معًا وأسباب انفصالهما؛ كما تحدث عن صفاتها المميزة في مقطع فيديو أثار دهشتها.

وأكد طليق الراسي في مقطع فيديو في برنامج ” تحت السيطرة ” الذي تقدمه الفنانة أروى، أنه: ” لم أندم على زواجي منها لانه كان عن حب، ولو عاد الزمن كنت تزوجتها من جديد ” ؛ موضحًا أن العلاقة بينهما مميزة منذ طلاقهما وحتى الآن.

وأشار إلى أنه يختلف معها بتربيتها لابنهما مارك أنها تؤمن له كل ما يريد وكل ما يحتاج، دون أن يتعب في شيء، فردت نادين ” معه حق ” ، مضيفًا أن كل ذكرياته معها ” حلوة، ولم يكن هناك أي مشاكل بينهما “، كما أن سبب طلاقهما هو صغر سنهما ولم يفكرا بالخطوة بطريقة صحيحة.

وتابع طليق الفنانة اللبنانية: ” نادين مظلومة بما يحصل معها الآن، وان طيبة قلبها توقعها في الكثير من المشاكل، وهي تعطي ثقتها للعالم بسرعة الامر الذي يسبب لها مشاكل في الحياة ” .