بالصور.. شرطة فيفاء تطيح بعدد كبير من المتسللين والمخالفين في الجبال والمواقع المهجورة  

تركي السالم(صدى):

أطاحت شرطة فيفاء، بالتعاون مع قوة الأفواج الأمنية، بعدد كبير من المتسللين، والمخالفين لنظام الإقامة، وذلك خلال تمشيطها لعدد من الجبال، والمواقع المهجورة.

وفي التفاصيل، أطاحت شرطة فيفاء بالمتسللين في مجموعات متفرقة بفضل جهود الرصد والمتابعة والتحري التي نفذتها شرطة فيفاء، حيث اختبئ بعضهم في مواقع مهجورة للتواري عن أعين رجال الأمن، ولممارسة أنشطة تصنيع وترويج الخمور.

وكانت دوريات قوة الأفواج الأمنية باشرت مهامها في جميع المواقع بالمحافظة.