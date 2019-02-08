لأول مرة.. إصدار قرار ” تعليق مطالبات ” وفق نظام الإفلاس الجديد

نايف السالم(صدى):

شهدت المحكمة التجارية بجدة أمس الخميس إصدار أول قرار ” تعليق مطالبات ” بالمملكة وفق نظام الإفلاس الجديد تجاه شركة صدر لها حكم سابق بإفتتاح إجراء التسوية الوقائية وفق ما تقدمت به .

وأبانت مصادر أن القرار يعني ” تعليق الحق في إتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدى المدين ،خلال فترة محددة وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ” .

وكان قرار المحكمة قد نص على استمراره لمدة 90 يوم من افتتاح الإجراء ، ولا يشمل المنع من السفر أو الحجز على الأصول ، أو منع التصرف فيها ، وينتهي القرار بإنتهاء المدة المذكورة أو قبلها بعد موافقة المحكمة أو انهاء الإجراء.