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بالصور.. الكشف عن تويوتا سيكويا 2020 نسخة TRD Pro سيارة جديدة مخصصة للطرق الوعرة

بالصور.. الكشف عن تويوتا سيكويا 2020 نسخة TRD Pro سيارة جديدة مخصصة للطرق الوعرة
طوكيو(صدى):

مازال الجيل الثاني من سيارة تويوتا سيكويا – Toyota Sequoia الذي تم إطلاقه منذ عام 2008 مستمراً حتى الآن ، واليوم سنعرفكم على سيارة تويوتا سيكويا 2020 نسخة TRD Pro سيارة جديدة مخصصة للطرق الوعرة نشرت صورها على الانترنت .

في البداية سنتحدث عن التحديثات الخارجية التي تميزت بها نسخة تي ار دي برو – TRD Pro من سيارة تويوتا سيكويا ، حصلت هذه السيارة اليابانية المخصصة لاقتحام الطرق الوعرة على اطارات قياس 18X8 إنش BBS من الألومنيوم محاطة بـ عجلات P275/65 R18 ، وزودت هذه السيارة الـ SUV المزودة بـ 7 مقاعد للركاب بشبك أمامي أسود اللون ومصابيح أمامية ومصابيح ضباب مزودة بـ أضواء LED .

ولكي تزيد هذه السيارة من قدراتها على اقتحام الطرق الوعرة حصلت على ألواح حماية من الألومنيوم ، وماصات صدمات ، كما تم زيادة ارتفاع هيكل سيارة تويوتا سيكويا TRD Pro 2020 .

تتوفر على سيارة تويوتا سيكويا 2020 نسخة TRD Pro أربعة خيارات من الألوان الخارجية ؛ أخضر ، و أبيض ، و أسود ، و رمادي .

وصولاً إلى داخلية سيارة تويوتا سيكويا 2020 نسخة TRD Pro نلاحظ وجود شاشة قياس 7 إنش تدعم نظام ابل كار بلاي و اندرويد اوتو ، وتأتي هذه النسخة بشكل قياسي مع نظام تنبيه من الاصطدام ، و نظام تنبيه من مغادرة المسار ، ونظام كبح اوتوماتيكي ، ومثبت سرعة متكييف .

ميكانيكياً القلب النابض لسيارة تويوتا سيكويا TRT Pro 2020 محرك 8 سلندر i-FORCE V8 سعة 5.7 لتر يولد قوة 381 حصان و 544 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيك من 6 سرعات ، تستطيع هذه السيارة اليابانية سحب حمولة وزنها يصل إلى 3,220 كيلوغرام ، وحصلت هذه النسخة على عادم يطلق أصوات مميزة .


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