الشورى يحسم الجدل بشأن توطين الجامعات على مراحل

عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس الشوري ب117 عضوا في التصويت على توطين الجامعات على مراحل لإحلال الخريج السعودي مكان المتعاقد، حيث إن مؤهلات خريجي برنامج الابتعاث ومستوياتهم من أفضل المستويات العلمية وعند توظيف مثل هذه الكفاءات سنضمن مستوى أفضل لخريجينا، ” لنبدأ بالسعودة من أعلى درج التوطين.. لدينا خريجون مؤهلون من برنامج الابتعاث والتعاقد مع الشباب السعودي المؤهل سيحد من نسبة البطالة ويدفعنا بقوة نحو تحقيق رؤية 2030 “.

وحول توصيته المشتركة مع عضو الشورى الدكتور سلطان آل فارح بشأن مطالبة وزارة التعليم بالتنسيق مع الجامعات والجهات المعنية لدراسة وضع آلية للتعاقد مع المواطنين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات. والتوصية طالبت الوزارة بالتنسيق مع الجامعات والجهات المعنية للعمل على وضع آلية لإجراءات التعاقد مع المواطنين المؤ هلين بدلاً عن التعاقد من الخارج وحازت التوصية على موافقة المجلس بـ117 صوتاً.