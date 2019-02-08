الجبير وبومبيو يضعان النقاط على الحروف لـ 3 دول في الشرق الأوسط

عادل الحربي(صدى):

تعاهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره السعودي عادل الجبير، على ضرورة إيجاد صيغة مقبولة لتسوية الوضع في سوريا ، والدفع بتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي الذي يهدف لمواجهة أنشطة إيران التخريبية في المنطقة .

من جانبه اكد “بومبيو ” في بيان له على إمتنانه التعاون المثمر مع المملكة في الأولويات الإقليمية والثنائية .

كما جدد الوزيران دعمهما لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، في دفع العملية السياسي ، مطالبين بضرورة قيام الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثيين بتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها الطرفان في السويد في أقرب وقت ممكن .