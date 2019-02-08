الجبير وبومبيو يضعان النقاط على الحروف لـ 3 دول في الشرق الأوسط
تعاهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره السعودي عادل الجبير، على ضرورة إيجاد صيغة مقبولة لتسوية الوضع في سوريا ، والدفع بتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي الذي يهدف لمواجهة أنشطة إيران التخريبية في المنطقة .
من جانبه اكد “بومبيو ” في بيان له على إمتنانه التعاون المثمر مع المملكة في الأولويات الإقليمية والثنائية .
كما جدد الوزيران دعمهما لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، في دفع العملية السياسي ، مطالبين بضرورة قيام الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثيين بتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها الطرفان في السويد في أقرب وقت ممكن .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2621 ] نشر منذ 5 دقائق
الله كريم
بالنسبة للحوثيين وتنفيذ الإتفاقيات الأممية
انسو ينفذو شي فهم اتباع عيال المتعة المجوس
ولتنصل من الإتفاقيات والظهور بمظهر المظلوم ديدنهم
لا ينفع معهم غير دعس وجيههم النتنة بنتنهم
فالكلب اجلكم الله حين يتم تجويعة يتبع والحوثي حين يدعس يتفق