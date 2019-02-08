للجنسين.. 1163 وظيفة شاغرة بشركات القطاع الخاص

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع عدد من الشركات، عن توفر 1163 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص للرجال والنساء لحملة جميع المؤهلات.

وأوضحت الغرفة، أن الشركات التي أعلنت عن الوظائف هي: شركة بيت الشواية، وشركة شاورمر للأغذية، وشركة الموارد للتوظيف والاستقدام، وشركة ديبا السعودية للمقاولات والديكور، ومجموعة سلمان بن سعيدان للعقار، وشركة أسواق التميمي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية، وشركة د.كيف القابضة، وشركة اي مارت لتسويق الالكترونيات، وشركة فواز الحكير لأزياء التجزئة، والشركة العربية للبلاط المحدودة – ارتك، وشركة دار الضيافة، وموسسة زاوية الربيع للكماليات.

وأشارت غرفة الرياض، إلى أن التقديم على الوظائف الخاصة بالشركات المذكورة ومعرفة التفاصيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا