زوجة في دعوى خلع: ” بيخبي الفاكهة علشان ياكلها واحنا نايمين “

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محاكم الأسرة المصرية دعوى قضائية بطلب الخلع من جانب سيدة أربعينية مر على زواجها أكثر من 20 عام وأثمر عن إنجاب صبيان “18 ، 14 ” عام في مشهد أثار جدل الحضور .

وقالت الزوجة في دعواها أن بخل زوجها الزائد وراء تفكيرها في الخلاص منه بعد هذا العمر ، مشيرة إلى أنها كانت تُصّبر نفسها بأنه سيتغير مع الوقت وعندما يكبر الأبناء لكنه ظل على حالة متعنتاً في شراء الملابس لهما أو الإنفاق على الدروس الخصوصية ، بينما يشتري لنفسه أفخم الثياب .

وتابعت عن بخله قائلة ” بيجيب الفاكهة ويخبيها علشان ياكلها وإحنا نايمين ” ، مشيرة إلى أن هذا الموقف صدمها فيه وأكد لها أنه لن يتغير ، لذا لجأت للقضاء بدعوى خلع ودعوى مصاريف دراسية وفي انتظار الحكم .