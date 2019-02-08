” كراني ” : خلايا رعدية على عدة مناطق بالمملكة
أوضح خبير الأرصاد الجوية والطقس، حسن كراني، اليوم الجمعة، أن هناك خلايا رعدية على عدة مناطق بالمملكة من بينها ضبا، أملج، الوجه، الحدود الشمالية، الجوف، حائل.
وقال ” كراني ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” متوقعًا: ” بعون الله خلايا رعدية ع ضبا، أملج، الوجه، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تتحرك للشمالية الشرقية، الوسطى، المدينة وسواحلها، مكة وسواحلها مع نهاية اليوم ” .
وأضاف خبير الأرصاد الجوية: ” مع فرصة أمطار، وبرد، ورياح هابطة، واحتمالية إنعدام للرؤية.. تتمركز شدة الأمطار على سواحل تبوك، الشمال، يليها ش الوسطى، سواحل مكة، المدينة ” .
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