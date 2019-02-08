” كراني ” : خلايا رعدية على عدة مناطق بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

أوضح خبير الأرصاد الجوية والطقس، حسن كراني، اليوم الجمعة، أن هناك خلايا رعدية على عدة مناطق بالمملكة من بينها ضبا، أملج، الوجه، الحدود الشمالية، الجوف، حائل.

وقال ” كراني ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” متوقعًا: ” بعون الله خلايا رعدية ع ضبا، أملج، الوجه، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تتحرك للشمالية الشرقية، الوسطى، المدينة وسواحلها، مكة وسواحلها مع نهاية اليوم ” .

وأضاف خبير الأرصاد الجوية: ” مع فرصة أمطار، وبرد، ورياح هابطة، واحتمالية إنعدام للرؤية.. تتمركز شدة الأمطار على سواحل تبوك، الشمال، يليها ش الوسطى، سواحل مكة، المدينة ” .