أسهل طريقة لإعداد التونر في المنزل لصاحبات البشرة الدهنية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تحتاج صاحبات البشرة الدهنية ، إلى نوع خاص من العناية، ويعتبر التونر حلا مثاليا لمشكلات هذا النوع من البشرة، نظرًا لحجم المشكلات اللاتى تواجههن من إفراز زائد للدهون والمسام الواسعة.

إليكٍ أسهل طريقة لإعداده في المنزل بأقل التكاليف الممكنة.

المكونات:

تونر خيار ، شاى أخضر ، عسل ، ليمون

طريقة التحضير:

اضربى ثمرة واحدة من الخيار في الخلاط ثم قومى بتصفيتها لأخذ مائها، ثم ضعى 2 من الشاى الأخضر في مياه ساخنة مع معلقة عسل، وقومى بتغطية الكوب من أجل الحصول على الزيوت المفيدة .

ثم قومى بخلط مياه الخيار مع مياه الشاى الأخضر، واعصري ليمونا وضعى الخليط في مكعبات بالفريزر، وضعى كل يوم مكعب من الثلج على بشرتك، وستحصلين على نتائج هائلة، نظرًا لأنه يعمل على شد الجلد.