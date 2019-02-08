سيدة تستغل سفر زوجها وتستدعي عشيقها لممارسة الرذيلة 

القاهرة(صدى):

قررت النيابة العامة المصرية حبس ربة منزل وعشيقها لمدة 4 على ذمة التحقيقات بتهمة الزنا.

وتفصيلا، استغلت الزوجة سفر زوجها للعمل في إحدي دول الخليج، لإقامة علاقة غير شرعية مع عشيقها، وأن منزل الزوجية في حلوان كان شاهدًا على خيانتها.

واصطحبت المتهمة عشيقها إلى سرير الزوجية لممارسة الرذيلة، وتمكن الجيران من كشف الجريمة وإمساك المتهمة وعشيقها متلبسين، حيث تمكن الأهالي من ضبط ربة منزل، وعاطل في وضع مخل داخل منزل الأولى.