10 أمراض تصيب طفلك عند تعرضه للتدخين السلبى

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة ، أن التدخين داخل المنزل عادة خاطئة وخطيرة يمارسها الأب أو الأم داخل المنزل، ما يعرض الأطفال لأمراض عديدة، نتيجة استنشاقهم لدخان السجائر وهو ما يعرف بالتدخين السلبى.

ويقول دكتور تامر ، إن التدخين السلبى هو تدخين الأب أو الأم داخل المنزل، أو مكان جلوس الصغار، لأن لو أحد الوالدين قاموا بتدخين 4 سجائر، فهذا يعنى أن الطفل قام بتدخين 6 سجائر، وهو ما يعرف بالتدخين السلبى، الذي يؤثر بالسلب على صحة الصغار، ويعرضهم للإصابة بأمراض عديدة وخطيرة، منها:

1- الالتهاب الرئوي

2- الربو الشعبى الحاد

3- حساسية الصدر

4- التهاب الحلق واللوزتين بشكل متكرر

5- النزلات الشعبية المتكررة

6- فقدان الشهية

7- ضعف التركيز وعدم القدرة على الاستيعاب

8- الخمول وقلة النشاط والتوتر والاضطراب

9- الأنيميا

10- سرطان الجهاز التنفسى