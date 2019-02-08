10 أمراض تصيب طفلك عند تعرضه للتدخين السلبى
أوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة ، أن التدخين داخل المنزل عادة خاطئة وخطيرة يمارسها الأب أو الأم داخل المنزل، ما يعرض الأطفال لأمراض عديدة، نتيجة استنشاقهم لدخان السجائر وهو ما يعرف بالتدخين السلبى.
ويقول دكتور تامر ، إن التدخين السلبى هو تدخين الأب أو الأم داخل المنزل، أو مكان جلوس الصغار، لأن لو أحد الوالدين قاموا بتدخين 4 سجائر، فهذا يعنى أن الطفل قام بتدخين 6 سجائر، وهو ما يعرف بالتدخين السلبى، الذي يؤثر بالسلب على صحة الصغار، ويعرضهم للإصابة بأمراض عديدة وخطيرة، منها:
1- الالتهاب الرئوي
2- الربو الشعبى الحاد
3- حساسية الصدر
4- التهاب الحلق واللوزتين بشكل متكرر
5- النزلات الشعبية المتكررة
6- فقدان الشهية
7- ضعف التركيز وعدم القدرة على الاستيعاب
8- الخمول وقلة النشاط والتوتر والاضطراب
9- الأنيميا
10- سرطان الجهاز التنفسى
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