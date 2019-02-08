100 مليون رسالة بريد مزعجة تحظرها جوجل يوميا

وكالات(صدى):

تسعى شركة جوجل إلى التخلص من الرسائل المزعجة على البريد الإلكتروني؛ حيث تعمل على تقنية اكتشاف البريد العشوائي في جي ميل باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة من تقنيات التعلم الآلي ML الجديدة التي تدعمها بنية TensorFlow.

وتعمل هذه التقنية على كشف 100 مليون رسالة بريد إلكتروني مزعجة يومياً؛ حيث يستخدم بريد جيميل من قبل 1.5 مليار شخص شهرياً، مع 5 ملايين شركة تمثل الخدمة لموظفيها جزءاً من حزمة G Suite، ومن بين أهم مزايا الخدمة، الحماية الأمنية المضمنة، ما يجعلها مجبرةً على التعامل مع الكثير من رسائل البريد الإلكتروني.

وفي سياق متصل، تفحص جوجل أيضاً تقنيات التعلم الآلي في المجالات الأخرى ذات الصلة بالأمان مثل التصيد للتحتيل، واكتشاف البرمجيات الضارة، سعياً منها لضمان الأمن على إنترنت.