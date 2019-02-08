20 ألف درهم تعويض لمواطن عن تأخر رحلات القطار!

مليكة فؤاد(صدى):

أصدرت المحكمة التجارية بالرباط، حكمًا يقضي بدفع تعويض مالي قدره 20 ألف درهم لمواطن، بعدما رفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية بسبب تضرره من تأخر القطارات.

وكان المواطن المغربي المتضرر والذي يعمل محاميا بهيئة الدار البيضاء، أكد أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يحترم التزاماته في غالب الأحيان، مضيفا: “هذه التأخيرات غير العادية وغير المبررة عن المواعيد المحددة سببت لي أضرارا كثيرة “.

في حين يرى المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن هذه التأخيرات عادية نظرا للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مرافق القطارات.

وكان المدعي قد طالب بتعويضه بمقدار 80 ألف درهم، إلا أن الحكم القضائي قضى بـ20 ألف درهم فقط، ستؤديها إحدى شركات التأمين.