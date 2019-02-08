” السترات الصفراء ” تُلغي زيارات ماكرون الخارجية

باريس(صدى):

أصدر قصر الإليزيه، أمس الخميس، بيانًا أعلن خلاله عن إلغاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زياراته الخارجية حتى 15 مارس المقبل.

وبحسب البيان، فإن ماكرون قرر البقاء في البلاد، من أجل إدارة المفاوضات الهادفة لحل أزمة ” السترات الصفراء ” .

وذكر البيان أن الرئيس الفرنسي لن يشارك في مؤتمر سنوي حول الأمن، من المقرر عقده بمدينة ميونيخ الألمانية الأسبوع المقبل، وأنه ألغى كافة زياراته الخارجية.

وكان من المخطط أن يلتقي ماكرون مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في ميونيخ على هامش المؤتمر، الذي يجمع مئات القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين من نحو 40 دولة.

يذكر أنه على الرغم من إلغاء الحكومة الفرنسية للزيادات المقررة في أسعار الوقود، إلا أن وتيرة احتجاجات السترات الصفراء لم تهدأ.