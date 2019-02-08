المنيع: لافرق بين المسيار والزواج العادي
أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أن زواج المسيار هو زواج حقيقي ولا فرق بينه وبين الزواج العادي، سوى تنازل الزوجة عن بعض حقوقها.
وأوضح المنيع أن زواج المسيار هو أن يأتي الزوج زوجته متى أرادها وعلى ما يتفقان عليه، على حسب شروط معتبرة بينهما.
وأشار إلى أن المرأة يحق لها التنازل عن حقها في قسم أو نوم ليل أو نفقة أو غير ذلك، كما أن لها حق في العودة إليه.
ولفت إلى أن أحكام الزواج كلها ثابتة في زواج المسيار، فإن مات ورثته، ولها الحق في مهرها، وأولادها من هذا الزواج شرعيون.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43676 ] نشر منذ 1 ساعة
الشيخ مبيت نية الزواج
والله أعلم
عموما
لاصار وتزوجت
ياشيخ عبدالله
فألف مبروك مقدمآ🤗
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 1120 ] نشر منذ 45 دقيقة
ما ندري انتم مشايخ وابخص بس وش رايك ياشيخ اذا باخذ مسيار واتفق مع الزوجه ان ما فيه انجاب ومدة الزواج اسبوع .. لاني ابدور غيرها يعني ابتزوج بالشهر ٤ مرات اتوقع عادي لاني فلوسي واجد وبدور المحتاجات وما يهمني وين تنصرف .. هي تجارة انا اعطيها فلوس وهي تعطيني اللي احتاجه وبالاتفاق عجبوني المقيمات المغربيات والسوريات استفادوا من هالباب ولقوا خير وضحكتهم بتشقق وجيههم اكيد عارف ليش ياشبخ !!!!!!!!!!!
الواقع[ عدد التعليقات: 6662 ] نشر منذ 32 دقيقة
زواج فيه عسف حقوق للمرأة وفيه مخالفة احد أركان الزواج الشرعي وهو عدم الاشهار غير ذلك انه لم يقم به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ولا السلف الصالح نتمنى من وزراة العدل التدخل وإيقاف هذا العبث بحق المرأة والبيت الإسلامي والمجتمع