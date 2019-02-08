المنيع: لافرق بين المسيار والزواج العادي

علي القحطاني(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أن زواج المسيار هو زواج حقيقي ولا فرق بينه وبين الزواج العادي، سوى تنازل الزوجة عن بعض حقوقها.

وأوضح المنيع أن زواج المسيار هو أن يأتي الزوج زوجته متى أرادها وعلى ما يتفقان عليه، على حسب شروط معتبرة بينهما.

وأشار إلى أن المرأة يحق لها التنازل عن حقها في قسم أو نوم ليل أو نفقة أو غير ذلك، كما أن لها حق في العودة إليه.

ولفت إلى أن أحكام الزواج كلها ثابتة في زواج المسيار، فإن مات ورثته، ولها الحق في مهرها، وأولادها من هذا الزواج شرعيون.

اقرأ أيضًا: