فابريغاس يفند تصريحات هازارد حول مستقبله مع تشيلسي

طلال الغامدي(صدى):

أعرب لاعب نادي موناكو الفرنسي سيسك فابريغاس عن أمنيته في أن ينضم إيدين هازارد لنادي ريال مدريد في حال عدم تجديد عقده مع تشيلسي.

وقال فابريغاس في تصريحاته لـ ” ماركا ” الإسبانية، إن قرار تجديد عقد هازارد خاص جدًا له، قائلا: ” إيدين هازارد يحب نادي ريال مدريد، وفي حال لم يجدد عقده مع تشيلسي، سأتمنى أن يلعب هناك ” .

وأضاف: ” إذا قال هازارد بأنه قد اتخذ قرار مُستقبله بالفعل، فهذا يعني أنه قرّر تجديد عقده مع تشيلسي ” .

وكان هازارد قد صرح مؤخرا بأنه اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وهو ما أثار الكثير من الشكوك حول رغبة اللاعب في الرحيل عن تشيلسي.

وذكرت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية، أن ريال مدريد تعهد لهازارد بإنهاء صفقة التعاقد معه في الصيف المقبل، وهو ما دفع اللاعب للحديث عن مستقبله.

وأوضحت أن هازارد سيبلغ تشيلسي بخطوة رحيله في الصيف المقبل عقب 7 سنوات داخل قلعة ستامفورد بريدج، ورغم أن عقد هازارد مع تشيلسي ينتهي فى الموسم المقبل، إلا أن البلوز لا يزال يطمح فى الحصول على أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن نجمه.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن تشيلسي الإنجليزي وضع البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني كخيار أساسي للتعاقد معه في حال رحيل هازارد إلى ريال مدريد.