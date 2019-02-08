عشريني يحاول اغتصاب عجوز تخطت الـ 100 عام

مليكة فؤاد(صدى):

في واقعة غريبة شهدتها المغرب، أقدم شاب عشريني على محاولة اغتصاب سيدة عجوز تجاوزت المائة عام من عمرها.

وواجهت السيدة العجوز وهي تعيش بمفردها محاولة اغتصاب دون شفقة أو رحمة، حيث اقتحم الشاب المنزل محاولا إشباع رغباته.

وتدخل الجيران لإنقاذ السيدة ، حيث جرى ضبطه وهو يلامس جسدها، فلاذ بالفرار من المكان خوفا من الفضيحة.

ولاحق بعض الشبان المتهم، بعد سماعهم صراخ السيدة، لكنهم لم يتمكنوا من إيقافه، ليتم إخبار الشرطة، التي حلت على الفور بمكان الواقعة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في القضية، وتم توقيف المشتبه فيه وإحالته على مقر الدائرة الأمنية للتحقيق معه، في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة بتهمة اقتحامه منزل الغير ومحاولة اغتصاب عجوز.